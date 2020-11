Ook hoogleraar haalt hard uit naar Lubach vanwege aardgas-item: ‘Hij loopt in eigen fabeltjesfuik’

Nederland wil van het gas af en investeert daarom in warmtenetten en warmtepompen. Een heel slecht idee volgens Arjen Lubach: het zou heel veel geld kosten én minder milieuvriendelijk zijn dan aardgas. Eerder al bekritiseerde Milieu Centraal de uitzending, nu stelt ook hoogleraar Jan Rotmans dat het betoog niet correct is. ‘Zondag met Lubach loopt in eigen fabeltjesfuik’, twittert de professor in duurzame energietransities van de Erasmus Universiteit.

Rotmans publiceerde al 200 artikelen over klimaatverandering, klimaatmodellen en de energietransitie. Hij legt onder meer uit dat warmtepompen wel degelijk leiden tot een aardgasbesparing en dat naar verwachting over tien jaar 80 procent van alle stroom op duurzame wijze wordt opgewekt, waardoor het milieuvoordeel nog groter wordt.

In onderstaande berichten lees je er meer over (klik voor alle twitterberichten).

Op veler verzoek: de aardgas fabeltjesfuik van Zondag met Lubach. Vooropgesteld: ik ben een fan van het programma en houd van een zekere zelfspot en ironie, ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het kan zijn om van het aardgas af te gaan. We staan dan ook voor een enorme opgave — Jan Rotmans (@janrotmans) November 10, 2020

We kunnen niet wachten totdat het goedkoper wordt, zoals in het programma wordt gesuggereerd, want dan halen we de klimaatopgave niet. Stel dat we er 30 jaar over doen, dan moeten we 1500 bestaande woningen PER DAG van het aardgas afhalen. Doen we dat in 20 jaar dan 2000 per dag — Jan Rotmans (@janrotmans) November 10, 2020

Dan de oplossing van het programma: beter isoleren, vooral van slechte woningen. Dat is waar, maar ook een flauwe suggestie, want isolatie is onderdeel van alle oplossingen in alle experimenten en proefprojecten. Alleen isoleren is alleen niet genoeg. — Jan Rotmans (@janrotmans) November 10, 2020