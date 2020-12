Anne, de meeste gekuste vrouw ooit, redde 2,5 miljoen levens

Een jonge vrouw die eind 19de eeuw in Parijs verdronk, was zo mooi dat de patholoog, gebiologeerd door haar schoonheid, een afdruk van haar gezicht maakte. De vrouw was vermoedelijk in het water terecht gekomen vanwege zelfmoord.

Kopieën van dat dodenmasker werden verkocht en een Noorse poppenmaker besloot dat gezicht te gebruiken voor de oefenpop die hij in opdracht van Amerikaanse cardiologen moest maken. Die pop werd daarna over de hele wereld gebruikt

Ze heeft een naam gekregen: ze heet Anne of Annie en geschat wordt dat dankzij haar gezicht wereldwijd 500 miljoen mensen hebben leren reanimeren. Dat kan 2,5 miljoen levens hebben gered.

De informatie komt uit artsenvakblad The British Medical Journal, dat ieder jaar rond de feestdagen ruim baan geeft aan goed uitgezochte maar ook ludieke studies. De Volkskrant schrijft er over.