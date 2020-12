Eerste studies bevestigen vrees: nieuwe variant 50 procent besmettelijker

Volgens voorlopige studies is de Engelse variant de helft besmettelijker en is ook de hoeveelheid virus in besmette personen hoger. Enig lichtpuntje: kinderen lijken op het eerste gezicht dan toch niet opvallend vatbaarder voor de nieuwe variant.

Een onderzoek op basis van contact tracing die de Britse gezondheidsdienst NHS deed, toonde aan dat mensen die de nieuwe variant onder de leden hadden 15,1 procent van hun contacten aanstaken. Bij oudere varianten van het virus was dat maar 9,8 procent. “Een toename van de besmettelijkheid met 50 procent lijkt misschien niet veel, maar is dat wél door de exponentiële groei”, aldus epidemioloog en biostatisticus Zoë Hyde van The University of Western Australia, die een overzicht maakte van de eerste onderzoeksresultaten.