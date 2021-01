Gevonden dinosaurusresten zijn mogelijk van grootste dier dat ooit op aarde rondliep

De overblijfselen van een titanosaurus, die een aantal jaar geleden in Patagonië zijn opgegraven behoren mogelijk tot een dier dat nóg groter is dan de grootste dino die tot nu toe bekend was, zeggen paleontologen nu.

In noordwest-Patagonië, in de Neuquén-provincie, is een verzameling botten gevonden van de sauropoda, een dinosaurussoort met extreem lange nekken, staarten en grote ronde poten. De planteneters zijn de grootste landdieren die ooit hebben bestaan.

De pas opgedoken botresten, waarover paleontologen schrijven in vakblad Cretaceous Research, zijn vermoedelijk afkomstig van een onbekende populatie van Patagonische sauropoda.

De nieuwe soort ‘wordt beschouwd als een van de grootste ooit gevonden, waarschijnlijk groter dan de Patagotitan’, schrijven de onderzoekers. Paleontologen ontdekten in 2013 resten van de Patagotitan, die waarschijnlijk 60.000 kilo woog en meer dan 31 meter lang was. De botten die nu gevonden zijn, zouden dus van een dier zijn dat nog groter is.

De sauropoda zijn wijdverspreid. Fossielen zijn opgedoken op elk continent op aarde, zelfs op Antarctica. Het grootste dier dat ooit geleefd heeft blijft overigens de blauwe vinvis die een lengte kan bereiken van 33,5 meter en een gewicht van 173 ton.