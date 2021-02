Studie: sterftecijfer Covid-19 drastisch afgenomen

De kans dat je overlijdt aan de gevolgen van een coronabesmetting is fors kleiner geworden. Dat komt door verbeterde behandelmethodes, blijkt uit nieuw onderzoek waar The Guardian over schrijft.

In het begin van de pandemie was een ic-opname bijna een doodvonnis: de kans dat je zou overlijden was 60 procent. De kans dat je de ic nu niet overleeft is in Europa nog maar 33,4 procent.

De bevindingen zijn gebaseerd op 52 studies uit de hele wereld met data van meer dan 43.000 coronapatiënten. De verbeterde overlevingskansen zijn vooral te danken aan een grootschaliger gebruik van steroïden, zoals dexamethason en aanpassingen in de manier waarop covidpatiënten zuurstof en andere vloeistoffen krijgen toegediend. Ook wordt er meer gedaan om bloedstolsels te voorkomen.

De onderzoekers waarschuwen wel dat de vooruitgang die is geboekt in de behandeling van corona mogelijk zijn plafond heeft bereikt. De verwachting is dus dat het sterftecijfer niet nog veel verder omlaag gaat.