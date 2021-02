Stanford-wetenschapper over Corona-maatregelen: ‘we doen maar wat’

In de hele westerse wereld nemen overheden maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Avondklokken, strenge lockdowns, intelligente lockdowns, vliegverboden. Maar weten we wat het effect van die maatregelen is?

Nee.

Er zijn studies naar de effecten van de maatregelen. De Universiteit van Stanford bekeek de 27 belangrijkste studies, allemaal gereviewd en verschenen in wetenschappelijke tijdschriften. Conclusie: van de 27 voldoet er 1 aan wetenschappelijke normen.

“Van de 27 studies die de impact van lockdowns en andere maatregelen op de verspreiding van corona meten, blijkt er maar één die onze snuffel-test doorstaat. Enkel die is dus op een voldoende sterke fundering gebouwd”, vertelt Haber in een gesprek met HLN “De andere 26 faalden op één of meerdere van de vier punten. Zij gebruiken zeer wankele methodes.” Haber en zijn collega’s benadrukken dat hun onderzoek niet bewijst dat de coronamaatregelen nutteloos zijn. “Wij tonen enkel aan dat je onmogelijk kan bewijzen hoe groot het effect van bepaalde maatregelen is geweest.Er kan in zo’n studie nuttige informatie zitten, maar als de methode gebrekkig is, dan is het bewijs onbruikbaar.”

Grootste probleem: bijna overal werd een pakket maatregelen tegelijk ingevoerd. Bijvoorbeeld: mondkapjesplicht, horeca dicht en scholen dicht.

Haber: als je een pakket maatregelen tegelijk invoert, is het vrijwel uitgesloten de effecten van de verschillende maatregelen te bewijzen.