Studie: meer dan een derde van alle verkochte vis is in werkelijkheid goedkopere soort

Je denkt een eerste klas tonijn te bestellen, het blijkt een goedkope andere vis. Dat komt heel vaak voor: uit een grote analyse van The Guardian blijkt dat 36 procent van alle vis in werkelijkheid een andere soort betreft.

De Britse krant analyseerde 44 recente studies van meer dan 9000 samples van vis en zeevruchten, afkomstig van restaurants, vishandels en supermarkten in meer dan dertig landen. Daarvan had 36 procent het verkeerde label. Van alle vis, die werd verkocht onder de naam snapper, bleek 40 procent een andere vissoort te zijn. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Canada kwam het veel voor, maar ook in andere Europese landen en de VS schromen restaurants en viswinkels niet om er een ander naamplaatje bij te zetten.

Varkensvlees

Soms gaat het enkel om een andere soort van dezelfde familie. Zo was in Duitsland 48 procent van de geteste sint-jakobsschelpen in werkelijkheid van een goedkopere soort. Maar andere keren was het bedrog groter: garnalenballen werden in Singapore vaak verkocht met varkensvlees en zonder een spoortje garnaal.

Ook in restaurants krijg je lang niet altijd de vis op je bord die je hebt besteld. Uit één studie waaraan meer dan honderd wetenschappers in 23 landen meewerkten blijkt dat een op de drie restaurants vis en zeevruchten heeft verkocht die andere soorten betroffen dan op de menukaart stond. Vooral in Spanje, IJsland, Finland en Duitsland krijg je vaak iets anders dan je bestelt. Soms krijg je een goedkopere tonijnsoort, dan weer een pangasius in plaats van een andere witvis.