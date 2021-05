Waarom het coronavirus waarschijnlijk nooit verdwijnt

Gaan we Covid-19 ooit echt uitroeien of wordt het endemisch in sommige gebieden? Science Alert vroeg acht experts in de epidemiologie om raad. Drie kwart van hen verwacht dat corona altijd in ons midden blijft.

Professor James Wood van de Australische University of New South Wales (UNSW) in Sydney legt uit: "Toen de varkenspest in 2009 uitbrak was de ziekte binnen een jaar endemisch en verdrong hij het bestaande H1N1-griepvirus." Zo zijn er heel veel virussen die eerder verantwoordelijk waren voor pandemieën, zoals de Spaanse griep van 1918, die vandaag de dag nog steeds circuleren.

Het compleet elimineren van een virus valt ook niet mee. Tot nu toe heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slechts twee ziektes bestempeld als uitgeroeid: de runderpest en de pokken. Voor beiden was een lange wereldwijde vaccinatiecampagne nodig om groepsimmuniteit te bereiken.

Dr. Lee Riley van UC Berkeley noemt een belangrijk obstakel bij het elimineren van Covid-19: het virus kan muteren in een variant die resistent is tegen vaccins. "Op plaatsen waar er een mix bestaat van gevaccineerde en ongevaccineerde groepen, leiden de vaccins tot druk op het virus om te muteren en zich te verspreiden onder ongevaccineerde en mogelijk ook gevaccineerde mensen." Het is dus extra belangrijk dat iedereen zich laat vaccineren.