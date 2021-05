Bliksem haalt broeikasgassen uit de lucht: gevolgen voor klimaatmodellen

Bliksem haalt broeikasgassen uit de lucht doordat ze reageren met de moleculen die ontstaan tijdens een onweersbui. Een gas als methaan verdwijnt volledig uit de lucht door bliksem. Het effect is zo groot dat klimaatmodellen mogelijk moeten worden bijgesteld.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat vorige week in Science verscheen. De onderzoekers kwamen aan hun gegevens door al in 2012 met een vliegtuig een onweerswolk boven de staat Colorado in te vliegen met aan boord apparatuur waarmee ze bijna 100 verschillende soorten moleculen konden meten.

Rond een bliksemschicht is de temperatuur tot wel 30.000 graden. Daardoor ontstaan extreme hoeveelheden hydroxylradicalen, die broeikasgassen uit de lucht halen. De onderzoekers maten concentraties die bijna vijf keer zo lagen als ooit eerder gemeten in de atmosfeer.

Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit en atmosferische chemie aan de Wageningen U&R, acht de informatie relevant voor klimaatmodellen. "Deze studie kan een discrepantie tussen modellen en metingen verklaren. Het geeft aan dat dit soort processen in modellen ingebouwd moeten worden,” zegt hij in NRC.