Spectaculaire simulatie: Zo ziet de geboorte van een ster eruit

De geboorte van een ster duurt miljoenen jaren en vindt plaats in een donkere dichte wolk van gas en stof, waarin zich clusters van sterren tegelijk ontwikkelen. Onderstaande spectaculaire simulatie biedt een inkijkje in hoe dat gaat.

De gesimuleerde gaswolk - met een massa van 20.000 keer onze zon - hangt in het begin gewoon ergens in de ruimte. Na verloop van tijd beweegt het gas door interstellaire winden en schokgolven, waardoor gebieden met een hogere dichtheid ontstaan. Die kunnen door de zwaartekracht instorten en veranderen in protosterren, oftewel sterren in spe.

Als een ster zich vormt en groeit begint hij zelf een krachtige stellaire wind te produceren. Ook ontstaat er interactie tussen materiaal dat in de ster valt en zijn magnetische velden. Het materiaal vloeit af naar de polen van de ster en wordt de ruimte ingeschoten in de vorm van krachtige plasmastralen. Deze stralen zorgen ervoor dat sterren niet gigantisch groot worden, maar een normale omvang houden, schrijft Science Alert.

Dit proces wordt weergegeven in de simulatie die astronomen STARFORGE (Star Formation in Gaseous Environments) hebben genoemd. Voor de eerste keer wordt een hele moleculaire wolk van zich ontwikkelende sterren gesimuleerd.