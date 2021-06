Studie: coronavirus al in december 2019 in VS

Al in november 2019 circuleerde het coronavirus in de Verenigde Staten, stelt een nieuwe studie. Dat is weken eerder dan het moment in januari waarop de eerste officiële besmetting werd vastgesteld.

De Amerikaanse gezondheidscentra (NIH) onderzochten 24.000 bloedstalen die tussen 2 januari en 18 maart 2020 bij vrijwilligers zijn afgenomen. Negen van hen bleken antistoffen tegen Covid-19 in het bloed te hebben. Twee van de positieve gevallen stonden bloed af op 7 en 8 januari. Dat zou dus betekenen dat ze al in december besmet zijn geraakt. Bovendien kwamen ze niet uit New York of Seattle waar het virus het eerste opdook.

"De antilichaamtests stellen ons in staat om de verspreiding van SARS-CoV-2 in de Verenigde Staten tijdens de begindagen van de epidemie - toen er nog maar beperkt werd getest - beter te begrijpen", verklaart hoofdonderzoeker Keri Althoff, professor in epidemiologie aan de Johns Hopkins-universiteit. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC concludeerde eerder ook al dat het coronavirus eind 2019 al in de VS moet zijn geweest.