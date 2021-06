Amerikanen kunnen 143 ufo-meldingen niet verklaren

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een rapport gepubliceerd over 144 ufo-meldingen die sinds 2004 zijn vastgelegd. Uit het onderzoek, waar lang naar werd uitgekeken, blijkt volgens internationale persbureaus dat haast alle waarnemingen nog steeds niet te verklaren zijn. Slechts één melding is volgens de Amerikaanse onderzoeksdiensten uit te leggen.

Uit het rapport blijkt dat het in sommige gevallen ging om objecten die sneller en wendbaarder waren dan wat er in de hedendaagse luchtvaarttechnologie mogelijk is. Er was niet vast te stellen wat voor energiebron de objecten gebruikten, maar wel kon worden vastgesteld dat het ging om fysieke objecten en geen luchtverschijnselen.

Omdat een groot deel van de meldingen niet uit te leggen is, wordt het bestaan van buitenaards leven als mogelijke verklaring voor de vliegende objecten niet uitgesloten.