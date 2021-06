Met dit ‘martelwerktuig’ is afvallen peanuts

Het idee is eenvoudig: als je je mond niet goed openkrijgt eet je minder. Vanuit die eenvoudige gedachte ontwikkelde wetenschappers in Nieuw Zeeland de DentalSlim Diet Control.

Het apparaat kan door tandartsen worden gemonteerd en maakt gebruik van magnetische componenten met borgbouten.

Je kunt dankzij het apparaatje je mond maar een paar millimeter open krijgen. Zodoende kun je alleen vloeibaar eten binnenkrijgen.

En bij een groep proefpersonen werkte het prima. Ze verloren gemiddeld 6 kilo in een paar weken.

Althans: de deelnemers die het volhielden en niet vals speelden. Want sommigen werden er gek van en lieten de DentalSlim Diet Control voortijdig verwijderen. En minstens één deelnemer speelde vals: hij 'dronk' gesmolten chocolade

Online is er veel kritiek, omdat mensen het apparaat vergelijken met een middeleeuws martelwerktuig. En deelnemers klaagden dat het apparaat moeilijk te gebruiken was, en ongemak veroorzaakte met hun spraak. Ze zeiden dat ze zich gespannen voelden en dat "het leven in het algemeen minder bevredigend was".

Maar voor wie afvallen een must is, bijvoorbeeld bij morbide obesitas, en geen maagverkleining wil of kan, lijkt het een oplossing.