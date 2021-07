Wéér corona, we zijn toch gevaccineerd? “Dit is nog maar het begin”

Het coronavirus slaat weer woest om zich heen in Nederland. De boel moet zelfs weer een beetje op slot om de deltavariant te beteugelen. Je zou van een vierde golf kunnen spreken, of moet die nog komen? Wetenschapsredacteur van de Volkskrant, Maarten Keulemans, zegt dat we vooral het najaar moeten vrezen.

Eerder schreef Keulemans in de krant dat in Israël 'de deltavariant door het krachtveld van het Pfizer-vaccin heen begint te lekken'. "Het virus heeft weer een stapje vooruit gedaan. Weer een stapje richting het moment dat het zegt: nou, dat vaccin, daar kan ik wel aan ontkomen," zegt hij nu. De kans dat je in het ziekenhuis belandt is veel kleiner als je gevaccineerd bent, maar je kunt het virus wel doorgeven. "Anders gezegd: die deltavariant zorgt ervoor dat het brandje weer een beetje gaat oplaaien."

Epsilonvariant

Van een vierde golf wil Keulemans nog niet spreken. "Nee, de komende weken krijg je vooral een heleboel gerommel en getouwtrek, verwacht ik. Wel of niet extra maatregelen nemen? Wordt Nederland rood of niet?"

"Maar de cruciale vraag is of we weer volle ziekenhuizen krijgen. Dat wordt pas echt spannend in het najaar. Vanaf november breekt het seizoen aan waarin coronavirussen heel actief zijn. Dan gaan we het echt zien."

"En dan hebben we nog de epsilonvariant. Daar moeten we het maar een andere keer over hebben. Ik kan je zeggen: het Griekse alfabet is nog erg lang. Er komen nog een hoop andere varianten aan. Alle virologen die ik spreek, zeggen dat dit nog maar het begin is," besluit Keulemans.