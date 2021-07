Passionele liefde op het eerste gezicht? Nee hoor, meeste koppels zijn eerst vrienden

Iemand stoot per ongeluk tegen je aan, je morst je koffie, de ander stamelt excuses, je kijkt elkaar aan en wordt smoorverliefd. Zo gaat het vaak in films. In het echte leven zijn we vaak eerst een tijd vrienden voor we een relatie beginnen. Niet romantisch, wel gezellig.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim twee derde van de koppels eerst vrienden is en voor langere tijd een platonische relatie heeft voordat de vonk overslaat.

Danu Anthony Stinson, van de University of Victoria, Canada onderzocht samen met collega's de ervaringen van bijna1900 studenten en andere volwassenen, onder wie 677 getrouwde mensen. 68 procent van hen gaf aan dat hun relatie begon als vriendschap, ongeacht geslacht, leeftijd of opleidingsniveau.

"Er is een groot, rommelig grijs gebied tussen vriendschap en romantiek. Je kunt niet voor iemand bepalen wat een vriendschap is en wat een relatie," zegt Stinson. "Dat moeten mensen zelf weten."

In de studie is ook gevraagd hoe lang de vriendschapsfase duurde. Dat bleek nogal lang te zijn. Het duurde gemiddeld 22 maanden voordat een goede vriend een geliefde werd. Bijna de helft noemde het ook de beste manier om eerst vrienden te zijn en dan een relatie te beginnen, schrijven de wetenschappers in vakblad Social Psychological and Personality Science.

Dat is ook niet gek. Liefde op het eerste gezicht is immers vooral gebaseerd op uiterlijk en lust, terwijl je op de lange termijn waarschijnlijk liever een partner hebt met wie je kunt lachen, goede gesprekken kunt voeren, leuke dingen kunt doen en je zorgen kunt delen.