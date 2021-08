Wetenschap: ‘Er komt vrijwel zeker een variant die vaccins nutteloos maken’

Een analyse de officiële wetenschappelijke adviesgroep van de Britse regering gelooft dat het "vrijwel zeker" is dat er een SARS-Cov-2-variant zal ontstaan ​​die "de vaccins nutteloos maken". De analyse is niet peer-reviewed en levert geen bewijs dat een dergelijke variant nu in omloop is. Maar de Britse regering acht het serieus genoeg om de studie te publiceren.

"Om dat het virus niet uitgeroeid lijkt te kunnen worden zullen er varianten blijven ontstaan. En vroeger of later zal er vrijwel zeker een bij zijn die maakt dat de huidige vaccins falen."

De wetenschappers raden aan in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe, betere vaccins