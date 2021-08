Wetenschappers hebben berekend wat de kans is dat er opnieuw een grote pandemie komt

Je zou denken dat één pandemie in een mensenleven toch meer dan genoeg is, maar de wetenschap is onverbiddelijk: gezien de kans op een grote ziekte-uitbraak kun je het makkelijk twee keer meemaken in je leven.

Een nieuwe statistische studie, die in vakblad PNAS verscheen, heeft aangetoond dat grote pandemieën veel vaker voorkomen dan je denkt. Het onderzoeksteam ontdekte dat er ieder jaar ongeveer 2 procent kans is dat een pandemie van het formaat van Covid-19 ontstaat.

"Het belangrijkste gegeven is dat grote pandemieën zoals Covid-19 en de Spaanse griep relatief waarschijnlijk zijn," zegt onderzoeker William Pan van Duke University.

Het team bestudeerde alle epidemieën van 1600 tot nu. Ze ontdekten 476 gedocumenteerde epidemieën waarvan bij ongeveer de helft bekend is hoeveel slachtoffers er vielen. Zo'n 145 veroorzaakten minder dan 10.000 doden. Van 114 epidemieën is het aantal doden onbekend. Infectieziekten die momenteel bestaan, zoals Covid-19, hiv en malaria, zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Klimaatverandering

In de laatste vijftig jaar hebben we een toenemend aantal pathogenen zich zien verspreiden onder mensen. We hadden niet alleen Covid-19, maar ook, de varkensgriep, de vogelgriep en ebola. "Samen met recente schattingen van een toenemend aantal ziektes dat opduikt uit het dierenrijk, vanwege klimaatverandering, laat ons onderzoek zien dat er een grote kans is dat er in een mensenleven nog een pandemie zoals Covid-19 ontstaat (de kans dat je het eenmaal meemaakt in je leven is rond de 38 procent)," aldus de wetenschappers. En die kans wordt eerder groter dan kleiner.

Dus zelfs nu we nog herstellende zijn van de huidige uitbraak, is het belangrijk om ons te realiseren dat het zeker niet onmogelijk is dat we het nog eens gaan meemaken, besluit Science Alert.