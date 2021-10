‘Ongevaccineerden kunnen binnen anderhalf jaar opnieuw besmet raken’

Volgens een nieuwe studie moeten ongevaccineerde mensen rekening houden met een coronabesmetting gemiddeld elke zestien maanden.

De herbesmetting leek lange tijd een zeldzaamheid, maar duikt nu meer en meer op, doordat de immuniteit toch afneemt na een aantal maanden. Na zes maanden hebben 65-plussers nog maar 47 procent bescherming en mensen die jonger zijn nog 80 procent, concludeert een Deense studie.

"Zeker bij de zorgmedewerkers die we hebben onderzocht zijn er veel mensen met voldoende antilichamen die al besmet zijn geweest of dubbel gevaccineerd en die nu toch ziek worden door Covid-19," zegt immunologieprofessor Danny Altmann van Imperial College London in The Guardian. "Ik denk dat het veel vaker voorkomt dan we eerder dachten."

Het onderzoek dat in The Lancet Microbe verscheen, gaat ervan uit dat herbesmettingen meer gaan voorkomen, omdat de immuniteit afneemt. Dit speelt vooral in periodes waarin er veel besmettingen zijn. "Als we geen maatregelen nemen, geen mondkapjes dragen of afstand houden en als er geen vaccins zouden zijn, kunnen we een herbesmetting verwachten elke drie maanden tot vijf jaar. Dus de gemiddelde persoon krijgt dan opnieuw Covid-19," zegt professor Jeffrey Townsend van Yale, die daar onderzoek naar deed.