7 dingen die je mis hebt over hoe mensen over je denken

We kunnen geen gedachten lezen dus het blijft gissen wat er exact in iemand anders hoofd omgaat. En niet zelden denken we te negatief over de intenties van anderen. De sociale psychologie noemt op basis van jarenlang onderzoek zeven dingen die we te somber inzien.

Mensen vinden je aardiger dan je denkt.

Na een eerste ontmoeting is een ander vaak veel minder kritisch dan jijzelf. Het wordt de liking gap genoemd: mensen vinden je leuker dan je denkt en hebben een prettig gesprek zonder dat ze daar allerlei conclusies uittrekken over jouw persoontje. Met vreemden praten is leuker dan je denkt.

Veel mensen vermijden praatjes op straat, in de trein of supermarkt, omdat ze denken dat het niet leuk is. Achteraf blijkt het juist erg leuk en zijn we gelukkiger dan voor het gesprekje. Je overschat wat andere mensen opmerken.

Zit je haar raar of heb je een vlek op je shirt? Grote kans dat andere mensen het niet eens zien. Het wordt het spotlight effect genoemd. Een experiment onder studenten die een gênant T-shirt aanhadden toonde dat aan: veel schoolgenoten hadden niet eens door dat er een foto van Barry Manilow op hun shirt stond. Mensen oordelen minder hard dan je denkt.

Kwam je te laat of was je iemands naam vergeten, zei je per ongeluk iets onaardigs? Bij jou blijft het misschien hangen, bij de ander zal het totaalplaatje van het gesprek overheersen en zijn je foutjes vergeven. Mensen kunnen je niet doorzien.

Je denkt misschien dat aan je gezicht valt af te lezen dat je liegt of dat je je verveelt, maar dat is meestal niet zo. In een experiment waarbij deelnemers de leugen moesten herkennen tussen de waarheden bleken ze verrassend slecht in staat om dat te doen. Het is de illusie van transparantie. Mensen waarderen een compliment meer dan je verwacht.

Deel gerust vaker een complimentje uit. Anderen worden er blijer van dan je denkt. We onderschatten hoe graag mensen een compliment krijgen. We zijn niet de enige die thuis zijn op zaterdagavond.

Hoewel mensen denken dat ze beter zijn dan gemiddeld op bijna elk vlak (intelligentie, creativiteit, rijvaardigheid) twijfelen ze vaak aan de kwaliteit van hun sociale leven. Onderzoek toont aan dat de meeste mensen denken dat anderen vaker naar feestjes gaan, meer vrienden hebben en over een grotere sociale kring beschikken. Sociale media verergeren deze denkfout nog.