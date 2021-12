Wie zijn er slimmer: ruimtevaartwetenschappers, hersenchirurgen…of gewone mensen?

'It's not rocket science' en' it's not brain surgery' worden in het Engels gebruikt om aan te geven dat iets 'geen hogere wiskunde' is. Maar zijn raketwetenschappers of hersenchirurgen dan echt zo slim? Onderzoekers zochten het voor de lol eens uit.

Ze namen 329 ruimtevaartwetenschappers en 72 neurochirurgen intelligentietests af, waarin ze werden getest op logisch redeneren, werkgeheugen, concentratie en probleemoplossend vermogen. Er bleken kleine verschillen tussen de twee groepen, maar geen een sprong eruit, aldus de wetenschappers van University College London onder leiding van neurowetenschapper Inga Usher in hun nieuwe paper.

"De neurowetenschappers scoorden significant beter op het verbale gedeelte met analogieën en moeilijke woorden," schrijven de onderzoekers. Maar dat komt wellicht doordat ze veel zijn blootgesteld aan medische terminologie die is afgeleid uit het Grieks en Latijn, speculeren de wetenschappers.

"De ruimtevaarttechnologen scoorden hoger op concentratievermogen en mentale manipulatie, zoals het in je hoofd ronddraaien van een driedimensionaal object," leggen de onderzoekers uit, wat volgens hen suggereert dat zulke vaardigheden te verbeteren zijn door training. Op alle andere vlakken bleek er geen verschil tussen de twee groepen.

Op een voetstuk

Maar wat eigenlijk veel verrassender was: ze vergeleken de uitkomsten met de resultaten van ruim 18.000 'gewone' mensen en er bleek nauwelijks verschil te zijn. De controlegroep had vergelijkbare testscores als de hersenchirurgen en raketwetenschappers.

Conclusie van dit ietwat ludieke onderzoek: misschien geven we de brain surgeons en rocket scientists wel iets te veel credits.

"Het is mogelijk dat beide groepen te veel op een voetstuk worden geplaatst en dat 'het is een eitje' of 'kind kan de was doen' meer geschikt zijn om als spreekwoord te gebruiken," aldus de onderzoekers. "Het is ook mogelijk dat andere beroepen meer eer verdienen. Toekomstig onderzoek moet bepalen welk beroep het meest een voetstuk verdient," klinkt het met een lach.

Het onderzoek verscheen in de traditioneel luchtige kersteditie van medisch vakblad The BMJ.