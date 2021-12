“Dit is een tijdbom”: 18 nieuwe gevaarlijke virussen ontdekt bij Chinese wilde dieren

Het coronavirus heeft zich verspreid vanaf een wildmarkt in Wuhan. Kan iets soortgelijks weer gebeuren? Onderzoekers bestudeerden 1725 verschillende Chinese dieren in het wild. Met angstaanjagende resultaten.

Buitenlandse en Chinese onderzoekers in China bestudeerden 1725 wilde dieren in vijf groepen zoogdieren. Daarbij zijn 45 onbekende virussen ontdekt, waarvan achttien "met potentieel hoog risico voor mensen." De studie verduidelijkt waarom Chinese markten voor levende wilde dieren een probleem zijn en uiteindelijk moeten leiden tot een pandemie, vertelde co-auteur Edward Holmes, hoogleraar infectieziekten aan de Universiteit van Sydney.

De witsnorpalmroller (Paguma larvata), een Aziatisch roofdier uit de familie civetkatachtigen en al in verband werd gebracht met de uitbraak van het eerste SARS-virus in 2002/03, had het hoogste aantal potentieel gevaarlijke ziekteverwekkers. De overdracht van een alfa-coronavirus van vleermuizen, waarvan wordt vermoed dat het de oorsprong is van Sars-CoV-2, werd ook ontdekt op een witsnorpalmroller.

"Het fokken en verhandelen van wilde dieren zoals de witsnorpalmroller zijn absoluut gevaarlijk", zegt de professor Shuo Su van de Landbouw-universiteit in Nanjing. Het probleem moet worden aangepakt. “Anders kunnen in de toekomst nieuwe epidemieën ontstaan.” China heeft het fokken van de witsnorpalmroller. Maar er moet ook aandacht worden gevestigd op andere landen in Zuidoost-Azië.

"Het is een kwestie van tijd voordat zoiets weer gebeurt", zegt een Europese diplomaat tegen Die Zeit. "Dit is een tijdbom." Vooral de witsnorpalmroller vormt een risico.