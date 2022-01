Wetenschappers gaven arme moeders 333 dollar per maand: dit gebeurt er met hun baby’s

Kinderen die in armoede opgroeien ontwikkelen zich minder goed, is al eerder aangetoond. Maar waar dat aan ligt, is onduidelijk. Een nieuw onderzoek werpt licht op de zaak.

Amerikaanse onderzoekers gaven duizend arme vrouwen die net waren bevallen óf 333 dollar per maand óf 20 dollar. Een jaar later zochten ze hen op en deden ze een hersenscan bij de toen 1-jarige kinderen. Opvallend: de hersenactiviteit bij de kinderen wier moeder maandelijks 333 dollar kreeg, week af van die van de kinderen van wie de moeder maar 20 dollar kreeg.

“Het is opmerkelijk,” zo schrijven de onderzoekers in vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences. “Omdat de patronen van hersenactiviteit die we zagen in de groep die meer geld had ontvangen, eerder in verband zijn gebracht met betere scores op latere leeftijd op het gebied van taal, de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.”

“We weten al jaren dat in armoede opgroeien de kans op mindere schoolprestaties, een lager salaris en een slechtere gezondheid vergroot,” stelt onderzoeker Kimberly Noble. “Maar tot nu konden we niet met zekerheid zeggen of de armoede zelf dit verschil in ontwikkeling veroorzaakte of dat opgroeien in armoede simpelweg samenhangt met andere factoren die deze verschillen veroorzaken.”

Het lijkt er nu op dat het mogelijk toch de armoede zelf is die het verschil in hersenactiviteit veroorzaakt. De onderzoekers denken dat dit komt doordat de moeders met meer geld andere dingen deden met hun kinderen en dat die ervaringen voor de veranderde scans zorgden.

Om wat voor ervaringen het gaat, is onduidelijk. Verder is nog niet bekend of de veranderde hersenactiviteit blijvend is en of die er ook echt toe leidt dat kinderen later beter presteren op school. Daarom blijven de onderzoekers de kinderen in ieder geval tot hun vierde jaar volgen.