SpaceX-raket gaat met 8000 kilometer per uur crashen op de maan

De Falcon 9-raket van Elon Musk is op ramkoers met de maan. Een crash is onvermijdelijk.

De raket van SpaceX werd in 2015 gelanceerd om een weersatelliet in een baan rond de aarde te brengen, maar had daarna niet genoeg brandstof om terug te keren.

Astrofysicus Jonathan McDowell werkzaam aan de universiteit van Harvard zegt dat het nooit eerder is gebeurd dat een ongecontroleerde raket botst met de maan. De raket bestaat overigens enkel nog uit een straalmotor en een lege metalen tank van 4 ton. Hij beweegt in een chaotische baan door de ruimte, afhankelijk van de aantrekkingskracht van de zon, de maan en de aarde.

"In de afgelopen decennia zijn er mogelijk tot wel vijftig grote raketten geweest die we na lancering in de ruimte zijn kwijtgeraakt", legt McDowell uit. "Mogelijk zijn er eerder raketten tegen de maan gebotst, maar wisten we er simpelweg niets van. Dit zal de eerste keer zijn dat we ervan op de hoogte zijn."