Studie: slaap is letterlijk een schoonmaak van je hersenen

Je hoeft geen Einstein te zijn om te weten dat slaap onmisbaar is. Iedereen die moeite heeft de dag door te komen na een avond stappen, kan je dat vertellen.

Maar onderzoekers voegen voortdurend nieuwe redenen toe aan de lange lijst met redenen waarom we slapen, van het verankeren van nieuwe kennis , tot het verwijderen van de emotionele lading van pijnlijke herinneringen, tot het voorkomen ruzie maakt met je partner (ja, dit is wetenschappelijk bewezen).

En nu heeft een team van de Boston University nog een andere reden aan de lijst toegevoegd: slaap verwijdert fysiek gifstoffen, inclusief die welke kunnen leiden tot de ziekte van Alzheimer.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science, bouwt voort op eerdere studies met muizen die suggereerden dat slaap fysiek gifstoffen opruimt die zich rond de hersenen ophopen. Nu blijkt dat bij mensen ook zo is.

"Wat ze ontdekte was dat tijdens niet-REM-slaap grote, tragwe golven van hersenvocht over de hersenen spoelden. Tijdens niet-REM-slaap beginnen neuronen te synchroniseren, ze gaan tegelijkertijd aan en uit tijd", legt Sara Harrison. "Omdat de neuronen allemaal even waren gestopt met vuren, hadden ze niet zoveel zuurstof nodig. Dat betekende dat er minder bloed naar de hersenen stroomt. En juist dan stroomt hersenvocht naar binnen stromen."

In gewone taal: slaap stelt je hersenen in staat een bad te nemen en alle gifstoffen die zich ophopen weg ​​te wassen.

Maiken Nedergaard, slaapexpert die de nieuwe studie voor Scientific American onderzocht, denkt dat dit onderzoek gevolgen heeft voor zowat iedereen die slaapt.

"Misschien is de belangrijkste boodschap dat slapen een serieuze zaak is", zegt hij. "Je moet echt slapen om een ​​gezond brein te houden."