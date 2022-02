Verspreiden de rioolratten van New York een nieuwe variant?

In de riolen van New York hebben wetenschappers restjes gemuteerd coronavirus aangetroffen met stekeltjes die ze nog niet kenden. Dat kan erop duiden dat het virus rondgaat onder rioolratten. Met alle risico’s van dien, schrijft De Volkskrant.

De restjes coronavirus die men in het rioolwater aantrof, ‘passen’ behalve op menselijke cellen verdacht goed op de cellen van ratten en muizen. Dat is alweer een aanwijzing dat het coronavirus zich kan schuilhouden in dierpopulaties van waaruit het, in veranderde vorm, op zeker moment opnieuw de mens kan besmetten.

Voor hun onderzoek verzamelden viroloog John Dennehy van de City University van New York en collega’s maandenlang monsters van het afvalwater bij veertien rioolwaterzuiveringsinstallaties in de stad. Daar vonden ze onder meer de genetische bouwinstructies voor corona-uitsteekseleiwitten die ze nog niet kenden.

Dat kan erop duiden dat er onder mensen nog onontdekte varianten rondgaan.