Je kijkt deze week op een koude ochtend naar buiten en ziet een witte wolk bij de buitenunit van je warmtepomp. Tegelijk voelen de radiatoren lauw aan, of de vloer is minder warm dan je gewend bent. Het lijkt op rook, maar het is waterdamp. Je warmtepomp ontdooit zichzelf.

Bij een lucht-waterwarmtepomp hoort dat bij de normale werking, ook als je een hybride installatie hebt.

Vanaf woensdag gaat het voor het eerst vriezen

Volgens Weeronline zakt de temperatuur in het binnenland vanaf woensdag 's nachts naar het vriespunt. In de nacht van donderdag op vrijdag kan het op uitgebreide schaal licht vriezen. Rijnmond houdt al in de nacht naar donderdag rekening met vorst aan de grond. Dat zou de eerste vorst van dit najaar zijn. Vreemd is dat niet: op Rotterdam Airport valt de eerste vorst gemiddeld rond 10 november.

Weeronline verwacht ook dat er deze eerste week van november weinig wind staat en nauwelijks regen valt. Daardoor kan 's nachts makkelijk mist ontstaan. Voor je warmtepomp is dat precies het weer waarin hij het vaakst moet ontdooien.

Wat er in die buitenunit gebeurt

De buitenunit haalt warmte uit de buitenlucht. Daarvoor moet de verdamper kouder zijn dan die lucht. Volgens installateur Arconell daalt die bij een goed werkende warmtepomp tot zo'n -9 tot -15 graden als het buiten tussen 0 en 10 graden is. Het vocht uit de lucht slaat daarop neer als rijp. Die rijplaag isoleert, waardoor de pomp slechter werkt.

Daarom keert de warmtepomp zijn werking even om. Hij haalt warmte uit het verwarmingswater en stuurt die naar buiten om het ijs te smelten. Het smelten gaat zo snel dat er waterdamp ontstaat, die in de koude lucht zichtbaar wordt als een dikke wolk. Je kunt daarbij ook een sissend of klikkend geluid horen.

Zo'n ontdooibeurt duurt meestal 5 tot 15 minuten. Zolang die bezig is, krijgt je huis even geen warmte. Daardoor worden de radiatoren of de vloer even wat koeler. Heeft je installatie een buffervat, dan merk je binnen vaak niets, omdat de opgeslagen warmte dan wordt gebruikt. Met een hybride warmtepomp springt op de koudste dagen de cv-ketel automatisch bij, schrijft Milieu Centraal.

Een mistige nacht rond nul is lastiger dan strenge vorst

Je zou verwachten dat je warmtepomp het meest ontdooit als het hard vriest. Dat is niet zo. De meeste rijp ontstaat tussen ongeveer 0 en 7 graden, als de lucht erg vochtig is. Bij strenge vorst is de lucht droger. Volgens fabrikant DeWarmte vriest de unit net onder nul al minder snel aan dan bij een paar graden erboven. Hoe kouder en vochtiger het buiten is, hoe groter de dampwolk die je ziet.

Hoe vaak het dan gebeurt, hangt af van het merk en het weer. De bronnen noemen verschillende aantallen:

Instalpunt: bij vochtig weer rond het vriespunt een paar keer per dag.

Warmtepomp-kosten.nl: gemiddeld 4 tot 8 keer per dag bij een luchtvochtigheid boven 80 procent en een temperatuur tussen -3 en +5 graden.

Ecohs: soms zelfs elk uur.

Volgens Warmtepomp-kosten.nl kost al dat ontdooien over een heel jaar naar schatting 80 tot 150 kWh. Bij een stroomprijs van €0,32 per kWh is dat €25 tot €48. Dat hoort gewoon bij het stookseizoen.

Dit kun je zelf doen

Houd de buitenunit vrij van bladeren, sneeuw en spullen, zodat de lucht er goed doorheen kan.

Kijk of het smeltwater weg kan lopen. Een verstopte of bevroren afvoer is een veelvoorkomende storing in de winter.

Kijk waar dat water naartoe loopt. Op tegels of een looppad kan het bij vorst gevaarlijk glad worden.

Laat de warmtepomp gewoon draaien. Zet de thermostaat tijdens een ontdooibeurt niet uit en draai hem ook niet ineens hoger, want dan kun je het ontdooien verstoren.

In deze vier gevallen bel je de installateur

Damp, een dun laagje rijp en een paar minuten koudere radiatoren zijn normaal. Deze signalen zijn dat niet:

De unit ontdooit veel vaker dan normaal, bijvoorbeeld elk kwartier. Volgens Instalpunt kan dat komen doordat er te weinig lucht door de unit stroomt, doordat de verdamper vuil is of doordat een sensor verkeerd meet. Het ijs verdwijnt na het ontdooien niet meer helemaal en wordt elke dag dikker. De buitenunit zit helemaal dicht met ijs en ontdooit niet meer, of hij valt helemaal stil. Je huis wordt na het ontdooien niet meer warm genoeg.

Staat er na een paar vorstnachten een ijsplaat onder de unit, dan loopt het smeltwater waarschijnlijk niet goed weg. Een installateur kan dan kijken of de afvoer beter kan. Je hoeft daarvoor niet meteen de hele warmtepomp te vervangen.

Een wolk die af en toe opkomt en na een paar minuten weer weg is, is dus geen reden tot zorg. Bel pas als de buitenunit blijft bevriezen.