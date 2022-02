Wat voor mannen zijn het die dickpics sturen?

In de hele kwestie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag komen bij vrouwen steeds twee vragen boven: Waarom denken mannen in vredesnaam dat je vrouwen kunt versieren met een dickpic? En wat zijn het toch voor mannen, die ze versturen?

Veel onderzoek is er nog niet naar gedaan, maar wetenschappers van de Kwantlen Polytechnic University in Canada deden een poging. Ruim duizend heteroseksuele mannen, van wie de helft weleens ongevraagd dickpics had verstuurd, moesten een vragenlijst over het topic beantwoorden.

Wat bleek: ze verstuurden de foto van hun geslachtsdeel echt in de hoop een sexy foto terug te krijgen. De groep bleek bovendien hoog te scoren op narcisme en exhibitionisme speelde een rol. De dickpic sturende man heeft dus wellicht een iets te positief zelfbeeld.

Een kijkje in de mannelijke ziel: "Of het nou op het werk is of in het uitgaansleven, voor veel mannen geldt: een vrouw is aantrekkelijk en daar moet je naar handelen", zegt Yuri Ohlrichs, seksuoloog bij Rutgers, expertisecentrum voor seksualiteit in de Volkskrant. "Die reflex kun je afleren. Het is essentieel dat dat vroeg gebeurt, op school én thuis."

Machtige mannen, zoals Jeroen Rietbergen of Marc Overmars zien daarbij niet in wat voor een machtspositie ze hebben ten opzichte van de vrouwen in hun bedrijf. "Zij snappen niet dat zij ouder, rijker, invloedrijker of populairder zijn dan de ontvanger van hun dickpic", zegt Ohlrichs.

Soms zijn de mannen ook gewoon exhibitionisten, aldus psycholoog Matthijs Kruk. "Mensen vinden het seksueel opwindend dat een expliciete foto door iemand anders wordt bekeken."

Maar het is wel verboden, tenminste 'als de dader had kunnen inschatten dat de rust van de ontvanger erdoor is verstoord', zegt André De Zutter, rechtspsycholoog aan de VU. Dan kan een boete van 9000 euro volgen of twee maanden gevangenisstraf.