Helft Amerikanen lager IQ door blootstelling aan lood

Heel veel volwassenen in de VS zijn als kind blootgesteld aan te veel lood. Dat leidt tot een hoger risico op onder meer dementie en hartziekten én tot een lager IQ, schrijven onderzoekers.

Ze analyseerden het gebruik van loodhoudend gas vanaf 1940 en combineerden dit met gegevens over lood-niveaus in het bloed halverwege de jaren 70. Ze ontdekten dat ruim 54 procent van de Amerikanen in 2015 als kind was blootgesteld aan een gevaarlijk niveau van lood.

Dat heeft tot gevolg dat meer dan 170 miljoen volwassenen meer risico lopen op neurologische aandoeningen als dementie, maar ook hart- en vaatziekten door het lood dat ze als kind inademden of binnenkregen.

Lood is altijd ongezond, maar vormt vooral een risico voor kinderen wier brein nog in ontwikkeling is. Het kan leiden tot blijvende leermoeilijkheden en gedragsproblemen.

Lager IQ

Alles bij elkaar heeft de blootstelling aan lood de hele Amerikaanse bevolking 824 miljoen IQ-punten gekost, ongeveer drie punten per persoon. Maar dat is een gemiddelde. Mensen die werden geboren in de jaren 60 en 70, toen het gebruik van loodhoudend gas piekte, verloren 6 tot 7 IQ-punten. De blootstelling aan lood was toen acht keer hoger dan de huidige norm.

Sinds Amerika in 1996 loodhoudend gas voor auto's in de ban deed, is de blootstelling aan lood fors gedaald. Maar nog altijd krijgen mensen veel meer lood binnen dan in het pre-industriële tijdperk. In de Europese Unie is lood in brandstof sinds 1999 verboden, in verf is het al sinds 1990 niet meer toegestaan.