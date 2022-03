Wat is de veiligste plek op aarde bij een kernoorlog?

Het zijn scenario's waar je liever niet over nadenkt, en gelukkig is een kernoorlog nog altijd ver weg, maar...wat als. Wat als de kernmachten op de wereld het niet bij dreigende taal laten, waar kun je dan het beste heen?

Onderzoekers keken naar de huidige nucleaire voorraad van de tien kernmachten en overwogen de waarschijnlijkheid van conflicten met andere landen. Zo kwamen ze tot een lijst van plaatsen die de meeste impact zouden ondervinden van kernwapens, schrijft Britse krant The Guardian. Door dit te combineren met weerdata konden ze een voorspelling doen over wat er zou gebeuren in geval van een totale kernoorlog. Wat er toen uit kwam rollen, zou sowieso leiden tot radioactieve neerslag over de hele wereld. De aarde kan een nucleaire winter tegemoet zien.

Waar het dan nog het veiligst is? Op Antarctica. Niet alleen is dit continent overal mijlenver vandaan, het is ook de locatie van 's werelds eerste nucleaire wapenovereenkomst in 1959. Het Antarctisch Verdrag verbood de ontploffing van alle kernwapens en wijdde dit bevroren landschap als een ruimte voor vreedzaam onderzoek.

Bunkers

Het zou niet de eerste keer zijn dat poolgebieden worden gebruikt als nucleaire schuilplaatsen: onder de codenaam 'Project Iceworm', werd in de Koude Oorlog in het geheim een enorme nucleaire basis gebouwd ver boven de poolcirkel. Deze gigantische bunker staat nu vol met verlaten giftig afval en radioactieve koelvloeistof en wordt ook wel 'de stad onder het ijs' genoemd. Door de smeltende ijskappen zal hij binnenkort bovenkomen.

Een andere optie is Paaseiland in de Stille Zuidzee, meer dan 2000 mijl van Zuid-Amerika. Het eiland is vooral bekend vanwege de enorme monolieten die er door de oude Polynesiërs zijn gebouwd. Zij hebben wel alle bomen moeten kappen om de figuren te verplaatsen. Veel leven is er dus niet meer op het eiland.

Zijn Antarctica en Paaseiland te kaal en levenloos voor je dan kunnen de Marshalleilanden of Kiribati nog een mogelijkheid zijn. Deze archipels zijn extreem afgelegen, zonnig en tropisch. In de verste verte is er niets anders dan oceaan. Wrang gegeven is dat deze eilanden nu de veiligste plekken op aarde zijn, terwijl ze vroeger werden gebruikt voor kernproeven.