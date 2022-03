Studie: op dit vlak heeft de pandemie ons gelukkiger gemaakt

We klaagden veel tijdens de pandemie over wat allemaal niet meer kon, maar uit onderzoek blijkt dat we maar een klein beetje minder gelukkig waren. Op zeker één vlak ging het zelfs veel beter met ons.

Ons gelukscijfer ging de afgelopen jaren van een 7,7 naar een 7 en enkel op de momenten dat een strenge lockdown gold. Maar uit het World Happiness Report van de VN, waarvoor in 156 landen steeds duizend mensen zijn ondervraagd, blijkt ook dat we veel hoger scoorden op naastenliefde en behulpzaamheid.

"We ontdekten een opmerkelijke wereldwijde toename op alle vlakken van zorgzaamheid en naastenliefde," vertelt econoom John Helliwell van de University of British Columbia in Canada aan Science Alert. "Vreemden helpen, vrijwilligerswerk en geld doneren, deden mensen in 2021 in alle delen van de wereld veel meer. Het was zelfs bijna 25 procent hoger dan voor de pandemie."

Meer geluk

"Vooral het helpen van vreemden nam sterk toe. Het laat mooi zien hoe bereid mensen zijn om anderen in nood te steunen. Ondertussen zorgen ze zo voor meer geluk voor hun medemens en zichzelf," vervolgt Helliwell. Eerder onderzoek wees al uit dat anderen helpen ons gelukkig maakt.

Mark Williamson, ceo van Action for Happiness voegt daaraan toe: "Behulpzaamheid en vrijgevigheid kunnen ons helpen om moeilijke tijden door te komen doordat ze ons een gevoel van zingeving opleveren, iets praktisch om op te focussen. Ze tonen de kracht van de menselijke geest."