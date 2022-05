Nieuwe studie verklaart waarom aspirine en ibuprofen ook andere positieve effecten hebben

Al heel lang wordt er onderzoek gedaan naar de bijeffecten van veelgebruikte pijnstillers als ibuprofen en aspirine. De middeltjes lijken ook invloed te hebben op het ontstaan van onder meer hartziekten en kanker. Onderzoekers van Yale hebben mogelijk ontdekt welk mechanisme een rol speelt.

Tot nu toe werd gedacht dat het effect van de pijnstillers enkel werd veroorzaakt door bepaalde enzymen, maar dat verklaart niet waarom de middelen zoveel andere effecten hebben. Zo zijn er pijnstillers die de kans op hartziekten voorkomen, terwijl andere ze juist veroorzaken. Er is een link met een kleinere kans op darmkanker, maar ook op astma.

De onderzoekers, wier studie deze week in vakblad Immunity verscheen, kwamen er door gebruik van celculturen en muizen achter hoe deze zogenoemde NSAID's (non-steroidal anti-inflammatory drugs) ontstekingsremmend werken. En dat mechanisme helpt ook de andere effecten te verklaren.

Eiwit

Het onderzoek toont aan dat de middelen een eiwit activeren dat NRF2 heet (nuclear factor erythroid 2-related factor 2). Dit eiwit stimuleert anti-ontstekingsprocessen in het lichaam. "Het is interessant dat NSAID's een andere actiemodus hebben dan tot nu toe gedacht," zegt onderzoeksleider Anna Eisenstein van Yale tegen Science Daily. Het onderzoeksteam kan nog niet met zekerheid zeggen dat NRF2 verantwoordelijk is voor de bijeffecten van de pijnstillers, maar de kans is wel groot, klinkt het. Al moeten de effecten nog wel worden bevestigd door onderzoek bij mensen.

Zo wordt er onderzocht of de NRF2-activerende middelen effect hebben op de behandeling van ziektes als Alzheimer, astma en diverse soorten kanker. "De bevindingen kunnen leiden tot compleet nieuwe toepassingen van NSAID's," zegt Eisenstein. NRF2 heeft invloed op een groot aantal genen die betrokken zijn bij allerlei lichaamsprocessen, zoals de stofwisseling, de immuunreactie en ontstekingen. Ook kan het eiwit een rol spelen bij veroudering en cellulaire stressreductie. "Dat NRF2 zoveel doet suggereert dat NSAID's ook andere effecten kunnen hebben - positief of negatief - die we nog niet kennen," besluit Eisenstein.