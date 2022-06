Optimisten leven langer

Wie (bijna) altijd opgewekt is, leeft niet alleen beter, maar leeft ook langer. Onderzoekers uit de VS publiceerden deze week een studie onder 160.000 proefpersonen. Resultaat: De opgewekte mensen hebben een beduidend grotere kans om minstens 90 te worden. Een eerdere studie in 2019 had een stijging van de levensverwachting voorspeld van elf tot 15 procent.

Wat het onderzoek niet aantoont, is hoe optimisme precies bijdraagt aan een langer leven. Onderzoeker Laura Kubzansky wijst voor het mogelijke antwoord in de richting van andere onderzoeken. Daaruit blijkt dat optimisten mogelijk beter met emoties en tegenslagen kunnen omgaan. Ook lijkt het er volgens de onderzoekers op dat optimistische mensen vaak gezondere gewoontes hebben, minder snel roken en meer bewegen.