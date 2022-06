Studie: samen slapen heeft verrassende voordelen

Helemaal stil ligt je partner natuurlijk nooit dus je zou verwachten dat je minder diep slaapt met een ander naast je in bed. Maar niets is minder waar, blijkt uit recent onderzoek.

Slapen met je geliefde heeft juist een positieve invloed op je slaap en op hoe je je voelt als je wakker wordt. De bevindingen van de Amerikaanse onderzoekers zijn gebaseerd op enquêtes en slaapscores van meer dan duizend volwassenen in de VS.

In vergelijking met degenen die alleen sliepen, rapporteerden deelnemers die het bed deelden met hun partner dat ze minder moe waren, sneller in slaap vielen en langer sliepen. Deze groep scoorde ook lager op depressie, angst en stress dan degenen die alleen sliepen.

"Slapen met een partner blijkt grote voordelen te hebben voor de slaapgezondheid, waaronder een verminderd risico op slaapapneu, minder ernstige slapeloosheid en een algehele verbetering van de slaapkwaliteit", zegt psychiater Brandon Fuentes van de Universiteit van Arizona tegen Science Alert.

Of de gezondheidsvoordelen voortkomen uit het samen slapen of uit de kwaliteit van de liefdesrelatie in het algemeen, is onduidelijk. Over het algemeen hebben mensen met een goede relatie een betere fysieke en mentale gezondheid dan alleenstaanden.

Remslaap

Interessant is dat uit het beperkte onderzoek naar dit onderwerp blijkt dat koppels niet alleen hun bewegingen tijdens de slaap synchroniseren, maar dat ook hun slaapstadia gelijk lopen. Wanneer stellen in hetzelfde bed slapen, neemt hun remslaap met 10 procent toe en wordt die minder onderbroken dan wanneer ze alleen slapen. Deze synchronisatie wordt gelinkt aan sociaal gedrag, hechting en affectie.

Het zou een van de redenen kunnen zijn waarom onderzoeken steeds weer bewijzen vinden dat stellen beter slapen als ze dat met elkaar doen. Toch is er nog geen overtuigend oorzakelijk verband aangetoond. Het kan zijn dat iemand alleen maar denkt dat hij beter heeft geslapen, terwijl dat in feite niet het geval is.