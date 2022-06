Je raakt eerder bevriend met iemand die hetzelfde ruikt

De meeste zoogdieren snuffelen aan elkaar om vast te stellen of de ander vriend is of vijand. Wij doen dat niet, maar geur speelt toch een grote rol in ons besluit of we iemand aardig vinden of niet. Mensen met min of meer dezelfde lichaamsgeur sluiten gemakkelijker een onderlinge vriendschap dan mensen die sterker verschillen van geur. Dit blijkt uit een onderzoek aan het Weizmann Instituut in Rehovot, Israël, waar NRC over schrijft.

In het onderzoek werd de lichaamsgeur van in totaal twintig vriendenduo’s (van gelijk geslacht) met naar eigen opgave ‘een sterke klik’ geanalyseerd door een ‘elektronische neus’ en een aantal menselijke beoordelaars.

Ook werd de geur van volstrekte vreemden geanalyseerd, die vervolgens onderling een bewegingsspel op korte afstand van elkaar (zonder woorden) moesten doen. De personen wiens geur het meest op elkaar leek, zeiden na afloop van het spel het vaakst dat ze wel een klik met elkaar zouden kunnen krijgen bij eventueel nader contact.

Iedereen die ooit een hond heeft uitgelaten, weet dat hun hond meestal van een afstand kan zien of een naderende hond vriend of vijand is. Bij twijfel kunnen de twee honden, wanneer ze elkaar tegenkomen, voorzichtig en expliciet aan elkaar ruiken voordat ze beslissen of ze zich in een spelsessie of een totale oorlog willen storten.

Deze dominante rol van de reukzin in sociale interacties is uitgebreid gedocumenteerd bij alle landzoogdieren behalve mensen.