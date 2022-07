Van teveel stikstof sterven jaarlijks duizenden mensen

Teveel stikstof is niet allen slecht voor de natuur. Het is ook behoorlijk schadelijk voor mensen.

Het aantal sterfgevallen in Europa als gevolg van stikstofdioxide bedraagt ongeveer 40.000. In Nederland gaat het om een paar duizend per jaar, vertelt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en onderzoeker luchtvervuiling en gezondheid tegen Nu.nl.

"Het blijft een schatting hoeveel mensen jaarlijks overlijden. Het zijn er in ieder geval meer dan het aantal verkeersslachtoffers per jaar en het speelt mee bij een slechte levenskwaliteit en bij longziekten als astma", zegt Van Schayck.

"Lang dachten we dat alleen de bijdrage van stikstofdioxide aan fijnstof tot gezondheidsschade lijdt, maar sinds kort weten we dat stikstofoxide zelf negatieve gezondheidseffecten heeft", zegt Guus Velders, senior wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit bij het RIVM..

"Stikstofdioxide kan irritatie aan ogen, keel en neus veroorzaken", zegtVan Schayck. "Daarnaast zorgt het voor een verminderde longfunctie en kunnen er ontstekingen in de luchtwegen ontstaan. Stikstofdioxide bestaat uit kleine moleculen, die diep doordringen in de longen en daardoor ook in de bloedbaan terecht kunnen komen."