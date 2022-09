3 manieren om je hersens gezond te houden

Er is een verband tussen de mate waarin je hersens actief zijn en het verouderen van je hersenen, en vermoedelijk zelfs met dementie. Wat zijn de belangrijkste factoren om ze gezond te houden? "De sleutels tot ons zenuwstelsel zijn de grijze en witte stof ", zegt professorHermundur Sigmundsson, van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU), in een studie over het gezond houden van je brein.

Als je de witte en grijze stof "in vorm" kan houden, zouden cognitie, denkvaardigheden en geheugen ook soepel moeten functioneren. "Drie factoren vallen op als je je hersenen op hun best wilt houden", zegt prof. Sigmundsson.

De drie geïdentificeerde sleutels tot een gezonde hersens zijn: