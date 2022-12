Slechter sperma: “Als deze trend doorzet, kan de gemiddelde man in 2050 geen kinderen meer krijgen”

Het aantal zaadcellen in sperma daalde tussen 1973 en 2018 met 62 procent. Dat blijkt uit een globale studie door Israëlische onderzoekers. De teruglopende zaadkwaliteit kan in de komende decennia voor ernstige vruchtbaarheidsproblemen zorgen, schrijft De Morgen.

Naast het totale aantal zaadcellen vormt isde afnemende zaadconcentratie zorfelijk. In 1973 lag de gemiddelde concentratie nog op 101 miljoen zaadcellen per milliliter, in 2018 ging het om 49 miljoen zaadcellen per milliliter.

De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt een concentratie tussen 15 en 100 miljoen zaadcellen per milliliter als normaal, maar wanneer het cijfer onder de grens van 40 miljoen zakt kunnen er vruchtbaarheidsproblemen ontstaan. Daar zijn we nu bijna.

“Als deze trend zich doorzet, zal de gemiddelde man in 2050 geen kinderen meer kunnen krijgen zonder hulp”, zegt uroloog Piet Hoebeke in De Morgen.