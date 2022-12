Beetje depressief? Dat komt mogelijk door je darmflora

Je denkt dat depressie een psychische oorzaak moet hebben, maar dat hoeft niet zo te zijn. Nederlandse wetenschappers ontdekten dat je darmflora mogelijk de boosdoener is.

Ruim vierduizend Rotterdammers en Amsterdammers vulden voor het onderzoek vragenlijsten in over depressieve klachten. Ook stuurden ze hun ontlasting op. Dertien bacteriestammen bleken meer of juist minder aanwezig te zijn bij depressieve mensen.

Onder meer butyraatproducerende bacteriën kwamen minder voor bij mensen met depressieve klachten, wat aansluit bij eerder onderzoek. Mogelijk hebben de afwijkende microben effect op stoffen in de hersenen zoals glutamaat, butyraat en serotonine. Zij zorgen voor communicatie tussen hersencellen, die vaak verstoord is bij depressie.

Toch is een oorzakelijk verband nog niet aangetoond, reageert Esther Aarts, hoogleraar voeding en cognitie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, in de Volkskrant. "Wat me opvalt is dat de invloed van dieet niet onderzocht is als verklarende factor. Mensen met een depressie gaan vaak anders eten. En een veranderd dieet beïnvloedt weer je darmflora."

Maar er is reden genoeg voor vervolgonderzoek. Mogelijk kunnen we dan in de toekomst depressie gaan behandelen met een dieet dat je darmflora verbetert.