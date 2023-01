Het nieuwe medicijn voor gewichtsverlies zou wel eens het best verkochte medicijn aller tijden kunnen worden

Dit jaar komt in de VS vermoedelijk een spectaculair middel om af te slanken op de markt. De FDA, de instantie die bepaalt of een medicijn legaal gebruikt mag worden, is in het laatste stadium van goedkeuring van een medicijn van fabrikant Eli Lilly.

Het is een verfijning van andere medicijnen die zijn gebaseerd op tirzepatide. De medicijnen bootsen een hormoon na dat in de darm wordt geproduceerd, GLP-1 genaamd, dat de alvleesklier vertelt om meer insuline af te scheiden om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Ze zijn niet nieuw in de geneeskunde; ze worden al jaren gebruikt om diabetes type 2 te behandelen. Maar toen doktoren merkten dat patiënten ook gewicht verloren, kwamen medicijnfabrikanten aan boord en boden de medicijnen in hogere doseringen aan, specifiek om obesitas te behandelen.

De resultaten zijn in testen spectaculair. Obese patiënten verliezen in anderhalf jaar gemiddeld 20 procent van hun gewicht. Anders gezegd: iemand die 100 kilo woog, weegt na anderhalf jaar nog 80 kilo.

De commerciële vooruitzichten in de VS zijn zeer goed, denkt NBC. Volgens een schatting van Bank of America-analist Geoff Meacham zou de jaarlijkse verkoop van tirzepatide een record van $ 48 miljard kunnen bereiken. Dat komt ook door de hoge prijs: het gebruik kost ongeveer 1500 euro per maand.

De behandeling van obesitas met tirzepatide bevindt zich nog in de onderzoeksfase en is dus niet algemeen beschikbaar. In Nederland en België is alleen voor sommige gevallen het medicijn Saxenda beschikbaar.