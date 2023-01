2000 jaar oude runensteen opgegraven in Noorwegen: wat staat er op geschreven?

Noorse archeologen denken 's werelds oudste runensteen te hebben ontdekt, met inscripties uit de vroegste tijd van het runenschrift, dus zo'n 2000 jaar oud. De steen wordt tentoongesteld in het Kunstgeschiedenismuseum in Oslo.

Runen zijn vooral bekend als grafstenen uit het Vikingtijdperk. “Deze ontdekking geeft ons een schat aan informatie over het runenschrift in de vroege ijzertijd. Het lijkt een van de eerste pogingen om runen te vereeuwigen in steen in Noorwegen en Scandinavië”, zegt professor Kristel Zilmer van de Universiteit van Oslo.

De vierkante steen is bruin en ongeveer 30 bij 30 centimeter. Hij werd gevonden tijdens een opgraving in de buurt van een oude begraafplaats bij Tyrifjord, ten noordwesten van Oslo, bij de aanleg van een spoorlijn. De tekst moet ergens tussen het jaar 1 en het jaar 250 in de steen zijn gegraveerd, volgens de archeologen.

“We dachten dat de eerste runenstenen in Noorwegen en Zweden in de jaren 300 of 400 verschenen, maar nu blijkt dat sommige runenstenen nog ouder zijn dan gedacht”, vertelt runoloog Kristel Zilmer.

Op de nieuw ontdekte steen staat van alles, maar niet alles lijkt linguïstisch te kloppen. Wel is het woord 'idiberug’ te lezen, mogelijk de naam van een vrouw, man of een familie die bij de rune lag begraven.