Aantal sterren dat we met het blote ogen kunnen zien gekelderd

Het aantal sterren dat mensen nog kunnen waarnemen zonder telescoop is de afgelopen tien jaar drastisch afgenomen. Oorzaak? Lichtvervuiling door goedkope ledverlichting.

"Ons beeld van de sterren is aan het verdwijnen", zegt onderzoeker Christopher Kyba van het Duitse onderzoekscentrum voor geowetenschappen in Potsdam tegen de BBC. In vakblad Science komt hij tot die conclusie met behulp van burgerwetenschappers die twaalf jaar lang 's nachts naar buiten gingen om sterren te tellen.

De afname van de zichtbaarheid van sterren, die mensen rapporteerden door online in te vullen hoeveel sterren ze zagen, was gelijk aan een jaarlijkse lichttoename van 10 procent.

Dat betekent dat als een kind geboren wordt in een gebied waar 250 sterren zijn te zien, hij er achttien jaar later in hetzelfde gebied nog maar minder dan 100 ziet.

Ledverlichting is deel van het probleem. Doordat verlichting zoveel goedkoper en duurzamer is geworden, zijn we er ook veel meer van gaan gebruiken.

Lichtvervuiling is niet alleen vervelend omdat we dan minder sterren zien, het is ook slecht voor de gezondheid en verstoort ons slaappatroon. Bovendien heeft het effect op het gedrag van een aantal nachtdieren en leidt het vermoedelijk tot de afname van sommige insectensoorten.