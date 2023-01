Blijf bij elkaar voor je hersenen: lange huwelijken verlagen het risico op dementie

Niet scheiden kan het beste zijn wat je kunt doen voor je cognitieve gezondheid, onthult een nieuwe studie. Onderzoekers in Noorwegen zeggen dat volwassenen die op middelbare leeftijd bij hun partner blijven, het laagste risico lopen op het begin van dementie. Aan de andere kant leidt een scheiding of het alleenstaand blijven tot de hoogste percentages van de ziekte.

"Wat dementie precies veroorzaakt, is een raadsel. Deze studie geeft aan dat getrouwd zijn en een lager risico op dementie verband houden, maar we weten niet waarom," zegt Asta Håberg, een arts in het St. Olav's Hospital en een professor aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie.



Het team van NTNU en het Noorse Instituut voor Volksgezondheid onderzochten verschillende soorten relaties over een periode van 24 jaar. Deelnemers waren getrouwd, gescheiden of alleenstaand tussen de leeftijd van 44 en 68 jaar. Het team analyseerde vervolgens of de burgerlijke staat een verband vertoonde met een diagnose van dementie of milde cognitieve stoornissen toen deze personen 70 werden.

Specifiek keek het team naar ongeveer 150.000 mensen die in de Noorse provincie Nord-Trøndelag woonden en die deelnamen aan hunt-studie gezondheidsenquêtes. Onderzoekers vergeleken de incidentie van dementie met gezondheidsfactoren zoals roken, hoge bloeddruk, obesitas, lichamelijke inactiviteit, diabetes, psychologische problemen en het aantal hechte vriendschappen van elke persoon.

"Een theorie is dat mensen die getrouwd zijn gezonder leven, en dat dit verschillen in het risico op verschillende ziekten verklaart. In deze enquête vonden we geen ondersteuning voor gezondheidsverschillen tussen getrouwde en ongehuwde mensen die het verschil in risico op dementie verklaren," zegt Håberg. "We dachten dat deze factoren iets zouden betekenen, maar ze verklaarden niets."

Blijft over: de relatie.