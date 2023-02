Nederlander voorspelde vrijdag al epicentrum, datum en kracht van aardbeving Turkije

Vrijdagmiddag schreef Frank Hoogerbeets in een bericht op Twitter dat er 'ergens tussen 4 en 6 februari' een aardbeving met een kracht van 7.5 zou plaatsvinden in het zuiden van Turkije. De ramp voltrok zich inderdaad vandaag.

Volgens Hoogerbeets heeft de elektromagnetische straling van de Noord- en de Zuidpool invloed op de activiteit van de atmosfeer en de aardkorst. Als de maan en enkele planeten op een rij staan kan dat via die magnetische straling een aardbeving veroorzaken.

Deze meetmethode is echter omstreden. Onder seismologen is er dan ook niet direct opschudding. Sommigen spreken van een toevalstreffer. Hoogleraar seismo-akoestiek Läslo Evers van de TU Delft legt in het AD uit hoe wetenschappers op dit moment aardbevingen voorspellen: "We snappen dat tektonische platen tegen elkaar aanliggen en -duwen. Daarbij worden spanningen in de ondergrond opgebouwd, die zich als aardbevingen ontladen.’’ In de invloed van planeten gelooft hij niet zo.

Toch was de voorspelling van Hoogerbeets erg nauwkeurig: "Vroeg of laat zal er een aardbeving van ongeveer 7.5 op de schaal van Richter zijn in deze regio (Zuid-Centraal-Turkije, Jordanië, Syrië, Libanon)", twitterde hij. Op het kaartje dat hij erbij plaatste is een epicentrum aangeduid dat op enkele tientallen kilometers ligt van waar de aardbeving plaatsvond. Die had een kracht van 7.8. Voorspelde datum van Hoogerbeets: ergens tussen 4 en 6 februari. Het werd de zesde.

De tweet van de onderzoeker is inmiddels meer dan 25 miljoen keer bekeken. Hij zegt niet dat zijn methode perfect is, wel dat er meer onderzoek naar moet worden gedaan. "De atmosferische fluctuaties zijn niet altijd nauwkeurig. Maar aan de hand van de specifieke situaties en de positie rond de zon, kun je echt zien waar binnen een paar dagen zware aardbevingen zijn. De exacte tijd en locatie voorspellen is lastig, maar toeval was dit zeker niet.”