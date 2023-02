Veel mensen genieten van een glas wijn bij het avondeten of een slaapmutsje voor het slapengaan, maar hoe beïnvloedt alcohol de slaap?

Alcohol kan mensen helpen zich meer ontspannen en slaperig te voelen, maar het is ook gekoppeld aan een slechte slaapkwaliteit en -duur, volgens de Sleep Foundation, een Amerikaanse non-profitorganisatie. Over het algemeen geldt dat hoe meer iemand drinkt, hoe meer de slaapkwaliteit eronder lijdt.

Mensen die dronken voor het slapen, kunnen vaker perioden van lichtere slaap of wakker zijn ervaren, vooral tijdens de tweede helft van de nacht. Dus na een paar drankjes ben je waarschijnlijk meer wakker en heb je meer lichte slaap.

Volgens een onderzoek uit 2016 in het tijdschrift Drug and Alcohol Dependence kan het regelmatig consumeren van alcohol voor het slapen gaan het ook moeilijker maken om te slapen. Onderzoekers ontdekten dat chronisch of gewoon alcoholgebruik voor het slapengaan leidde tot aanvallen van slapeloosheid. Slaapproblemen, zoals moeilijk inslapen, vaak 's nachts wakker worden en 's morgens moeilijk opstaan, kwamen ook vaker voor bij mensen met alcoholisme.