Enorme meteoor waargenomen boven Engeland en Frankrijk: ‘Wow’

Boven Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk was een grote meteoor te zien. Op Twitter worden vele filmpjes gepost van mensen die diep onder de indruk zijn van de ruimterots die onze atmosfeer binnenvliegt.

Volgens de Europese Ruimtevaartorganisatie was de meteoroïde maar 1 meter in doorsnee. Dat maakt hem niet minder bijzonder: het is pas de zevende keer ooit dat de ESA een meteoroïde opmerkt, nog voor hij de dampkring bereikt.

Het verschil tussen een meteoriet en een meteoroïde is dat die eerste het aardoppervlak bereikt, nog voor hij volledig is verdampt. Een meteoroïde is een stuk steen dat door ons zonnestelsel beweegt. Het wordt een meteoor op het moment dat hij de atmosfeer van de aarde binnendringt.

@MarkBoslough Phone video of airburst over the channel just now #Sar2667 pic.twitter.com/y95PQhAtt1 — Phil Edwards (@l2kphil) February 13, 2023