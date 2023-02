Covid was 24 keer zo dodelijk als griep

Van de mensen die in de eerste golf een covidinfectie kregen, overleed 1,2 procent. Die zogeheten infection-fatality ratio (IFR) van Covid-19 is vele malen hoger dan het sterfterisico door de seizoensgriep in Nederland, dat wordt geschat op 0,05 procent. Covid is dus allesbehalve een griepje geweest.

Geweest, want de kans op sterfte werd gedurende de pandemie kleiner. De varianten die het overnamen waren minder dodelijk. Maar ook in de tweede en derde golf was Covid veel dodelijker dan influenza, berekenden onderzoekers van vier Nederlandse universiteiten en van het RIVM.