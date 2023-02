Onderzoek: dit lied is nog rustgevender dan een massage of wandeling

Om te ontspannen hoef je echt niet per se te mediteren of naar de sauna te gaan. Simpelweg luisteren naar het nummer Weightless van Marconi Union is genoeg. Je hartslag en bloeddruk zouden ervan omlaaggaan en angstgevoelens worden minder.

Deze muziek is zelfs zo rustgevend dat het wordt afgeraden er in de auto naar te luisteren. Omdat je er zo ontspannen van zou worden dat je minder alert bent. Het lied werkt meer ontspannend dan een kopje thee, een wandeling of een massage, blijkt uit onderzoek

Daarvoor moesten vrouwen een aantal ingewikkelde puzzels maken om het stressniveau omhoog te brengen. Vervolgens kregen ze verschillende nummers te horen en werd hun hartslag, bloeddruk en ademhaling gemeten.

Het nummer Weightless bleek 11 procent effectiever dan andere muziek en verminderde angstgevoelens met 65 procent. Een aantal deelnemers werd zelfs slaperig van het nummer. Onderzoeker David Lewis-Hodgson licht toe: "De resultaten laten duidelijk zien dat Weightless de grootste ontspanning veroorzaakte, meer dan alle andere geteste muziek.”

Dit nummer is dan ook speciaal ontwikkeld om ontspannend te werken. Het bevat bijvoorbeeld een aanhoudend ritme van 60 slagen per minuut dat langzaam vertraagt tot zo'n 50 slagen. Je hartslag past zich aan het ritme aan. Het nummer duurt ook 8 minuten, omdat het zeker 5 minuten duurt voor je hartslag omlaaggaat.

Wat het nummer verder rustgevend maakt, is dat er geen herhaling in zit. Normaal gesproken proberen je hersenen te raden wat er voor melodie komt, maar dat hoeven ze bij dit nummer niet te doen, waardoor ze tot rust komen.

Wil je zelf nu ook even ontspannen, hier is hij: