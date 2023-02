Waarom vaders bij een vechtscheiding slechter af zijn dan moeders

Vaders trekken vaak aan het kortste eind bij een vechtscheiding. Niet alleen is de vrouw bepalend in de omgang met de kinderen, ook zijn vaders vaker somber en gestrest.

Dat blijkt uit onderzoek bij dertig gescheiden koppels uit Brabant door onderzoeksbureau Triqs, dat de stellen twee jaar lang volgde. De vader moet vaker inleveren op zijn wensen als het gaat om het zien van de kinderen of de keuze voor de woonplaats. Ook is maar liefst driekwart angstig en depressief. Dat is veel meer dan bij de moeders, schrijft De Volkskrant.

Vermoedelijk komt dit doordat de hulpverleners, veelal vrouw, onbewust de moeders zouden bevoordelen. "Het scheidingsproces vindt in een vrijwel totale vrouwelijk professionele omgeving plaats (bijvoorbeeld jeugdzorg)", aldus de onderzoekers. "Ook gaat het Nederlandse systeem er nog steeds impliciet van uit dat de moeder de meest natuurlijke verzorger is."

Onderzoeker Gouke Bonsel van Triqs geeft toe dat de onderzochte populatie klein is. "Maar de verschillen in bijvoorbeeld de gezondheid tussen de vaders en moeders zijn zo groot, dat ze wel een heel duidelijk signaal geven: hier moet meer onderzoek naar worden gedaan."