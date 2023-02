Wetenschappers ontdekken gen dat cruciale rol speelt bij obesitas

Voorzichtige hoop voor de mensen die veel meer wegen dan ze willen, zonder dat ze daar zelf veel greep op hebben: er lijkt een gen geïdentificeerd dat een grote rol speelt.

Wetenschappers zoeken al lang naar welke genen een invloed hebben op obesitas. Een nieuwe studie lijkt nu voor een doorbraak te zorgen. Onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Chicago, hebben de impact van een genetische variant (SNX10) geassocieerd met een hogere taille-tot-heupverhouding. Die verhouding wijst op meer buikvet De variant wordt ook in verband gebracht met hogere cholesterol- en triglyceridenwaarden in het bloed, schrijft Het Nieuwsblad.

Opmerkelijk is dat de genvariant alleen bij vrouwen negatieve b invloed heeft. “We zien obesitas als een primaire ziekte of de bron van morbiditeit, maar wat obesitas eigenlijk doet, is de ontwikkeling bevorderen van cardiovasculaire en metabole ziekten zoals diabetes, hartaanvallen en hypertensie”, zegt professor menselijke genetica en auteur van de studie Marcelo Nobrega. “Het verbijsterende is dat niet alle zwaarlijvige mensen dit soort complicaties ontwikkelen. Van de honderd genen die betrokken zijn bij vetophoping of obesitas hebben we één gen geïdentificeerd dat meer in staat is om die complicaties te veroorzaken en dat vooral doet bij vrouwen,” aldus Nobrega.

