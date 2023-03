Zo ontmasker je heel simpel een leugenaar

Volgens een Vlaamse wetenschapper hoef je maar op één ding te letten om te ontdekken of iemand liegt. Niet of hij zweet, niet of hij/zij je aankijkt, maar uitsluitend op basis van zijn/haar verhaal. Wie de waarheid weet vertelt zijn verhaal met details, wie liegt, houdt het heel algemeen.

Forensisch psycholoog Bruno Verschuere van de Universiteit van Amsterdam (UvA) werkte voor een opzienbarend leugenonderzoek samen met onderzoekers uit Maastricht en Tilburg. Hun nieuwe aanpak, waarover ze in Nature schrijven, focust met veel succes op één specifiek detail in het verhaal van een potentiële leugenaar. Focus als luisteraar nog maar op één specifiek iets, namelijk de details in het verhaal van de potentiële bedrieger. “Het voelt heel contra-intuïtief om alleen te luisteren naar wat mensen zeggen en niet te letten op allerlei andere signalen zoals hoe overtuigend of emotioneel iemand zijn verhaal brengt. Maar mensen die de waarheid vertellen kunnen een rijke beschrijving geven omdat ze de gebeurtenis daadwerkelijk hebben meegemaakt, leugenaars kunnen details verzinnen, maar dit vergroot het risico om gepakt te worden”, zegt de gedragswetenschapper in Scientias.